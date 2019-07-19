مقتل اثنين وإصابة عشرة في انفجار قرب جامعة كابول

قال مسؤولون إن انفجاراً وقع، اليوم الجمعة، عند مدخل جامعة كابول بالعاصمة الأفغانية وأودى بحياة اثنين على الأقل وأصاب عشرة آخرين.
وقال واحد مايار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه تم نقل جثتين وعشرة مصابين للمستشفى.
ولم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار.
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ونقلت قناة "طلوع نيوز" المحلية عن شهود عيان أن النيران اشتعلت في مركبتين عقب الانفجار قرب الجامعة، مضيفة أن عدداً من الطلاب كانوا ينتظرون خارج الجامعة عندما وقع الانفجار.
ولم يتضح على الفور ما إذا كان الهجوم قد نفذه انتحاري أم أن التفجير تم عن بعد.
كما لم تذكر القناة مزيداً من التفاصيل، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار.
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