كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الكاف "يصرخ على والدته".. ويرتب مكتبه قبل "مهمة فاطمة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبعد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" أحمد أحمد نائبه الأول النيجيري أماجو بينيك من منصب نائب الرئيس الأول، قبل أسبوعين من بدء مهمة الأمينة العامة للاتحاد الدولي (فيفا) السنغالية فاطمة سامورا كمفوضة عامة لأفريقيا.

وتردد اسم بينيك، رئيس الاتحاد النيجيري للعبة، كخليفة محتمل لأحمد في حال إبعاد الأخير عن منصبه في ظل الأزمات المثيرة للجدل التي شهدها الاتحاد القاري في الآونة الأخيرة، التي أفضت إلى اتفاق بينه وبين الفيفا على تفويض فاطمة سامورا بدءا من الأول من أغسطس، ولفترة ستة أشهر قابلة للتجديد، كمفوضة لأفريقيا بمهام واسعة تطال مجالات عدة.

وخلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد، الذي عقد الخميس في القاهرة عشية المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية بين الجزائر والسنغال، أبعد النيجيري عن منصبه نائبا أول للرئيس، وحل بدلا منه النائب الثاني السنغالي كونستان أوماري سليماني، على أن يخلف الأخير في منصبه رئيس الاتحاد المغربي فوزي لقجع، ويتولى الجنوب أفريقي داني جوردان المنصب الذي كان يتولاه المغربي، وهو النائب الثالث للرئيس.

وقال أحمد في مؤتمر صحفي: "عندما تتخذون قرارات كبيرة (الاتفاق مع الفيفا)، هذا الأمر يثير خوف الناس في الخارج، لكن في الداخل نحن مقتنعون بفاعلية هذا التطور. أنا أعدت تنظيم مكتبي ليكون أكثر فاعلية".

من جهته، قال بينيك في بيان "كانت فرصة ممتازة لي لخدمة كل القارة الأفريقية كالرجل الثاني في إدارة كرة القدم (..) التزامي حيال اللعبة دائم ودعمي لزملائي في اللجنة التنفيذية (للاتحاد القاري) ثابت".

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وتأتي هذه الخطوة قبل الحضور المرتقب لسامورا التي تبدأ في الأول من أغسطس مهامها كـ "مفوضة عامة لأفريقيا"، على أن تتولى خلالها "الإشراف على الإدارة العملية للكاف بما يشمل الحوكمة والإجراءات الإدارية، ضمان فعالية واحترافية كل منافسات الكاف، دعم النمو وتطوير كرة القدم في كل البلاد ومناطق الكاف".

وأتت الخطوة بعد سلسلة أحداث مثيرة للجدل في كرة القدم الأفريقية، منها قرار إعادة مباراة الإياب لنهائي دوري الأبطال بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي، والتحقيق الفرنسي مع رئيس الكاف أحمد أحمد بشأن شبهات فساد، قبل إخلاء سبيله من دون توجيه تهم.

ووقع أحمد ورئيس الفيفا السويسري جاني إنفانتينو الذي حضر اجتماع الجمعية العمومية القارية، صباح الخميس، اتفاقا يشمل "خريطة طريق لمجالات وأهداف الشراكة بين الكاف والفيفا، سيقدم من خلاله الفيفا خبرته لتقييم الوضع الحالي للكاف والمساعدة في تسريع عملية الإصلاح"، بحسب ما جاء في بيان أصدره الاتحاد الدولي.

وسيشمل الاتفاق التعاون في مجالات عدة، لاسيما المالية والادارية والتجارية والتسويقية، وصولا إلى المسابقات القارية والتحكيم.

وعلق الملغاشي أحمد بالتأكيد أن نتيجة التعاون بين الجانبين ستكون "إيجابية"، مضيفا "نحن نمر بمرحلة صعبة جدا".

وأوضح "عندما أعاني من مشكلة في منزلي، أنقل صرختي لوالديّ. لمن أتوجه عندما أعاني من مشكلة كبيرة؟ المنزل الأبوي هو الفيفا"، وفق ما نقلت "فرانس برس".