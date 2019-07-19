حالة الطقس: غائما جزئيا وانخفاض طفيف في الحرارة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - من المتوقع أن يكون الطقس اليوم، الجمعة، غائما جزئيا، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة.
ويحتمل أن تسقط زخات خفيفة في شمالي البلاد.
أما درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة فتكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 30 – 18، الخالصة (كريات شمونه) 34 – 21، صفد 27 – 18، طبرية 35 – 24، الناصرة 30 – 20، حيفا 30 – 24، يافا 30 – 24، القدس المحتلة 28 – 18، عسقلان 30 – 24، عين جدي (البحر الميت) 37 – 28، بئر السبع 32 – 21، أم رشرش (إيلات) 38 – 26.
أما السبت فمن المتوقع أن تبقى الأجواء الصيفية العادية هي المسيطرة خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، وترتفع الحرارة بشكل طفيف مع بقائها حول المعدلات السنوية لمثل هذا الوقت من العام.
ويتوقع أن يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، يوم الأحد، بحيث تصبح الأجواء حارة بشكل عام في مختلف المناطق، وحارة بشكل ملموس في المناطق المنخفضة، وتكون الأجواء رطبة خصوصا في المناطق الساحلية.
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