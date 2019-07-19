شفاعمرو: مقتل شاب برصاص مجهولين في محطة وقود

القدس - بواسطة محمد عز العرب - توفي شاب في الساعات الأولى من فجر اليوم، الجمعة، متأثرا بإصابته الخطيرة في جريمة إطلاق نار وقعت في مدينة شفاعمرو.

وكان الشاب وهو في العشرينات من العمر قد أصيب برصاص مجهولين في محطة وقود في شفاعمرو، بينما كان يجلس في مركبته.

وفور إصابته تم نقله إلى مستشفى "رامبام" في مدينة حيفا في حالة حرجة، إلا أن الأطباء لم يتمكنوا من إنقاذ حياته.

من جهتها قالت الشرطة إنها باشرت التحقيق في الجريمة، وأن المحققين وصلوا إلى محطة الوقود لجمع الأدلة من موقع الجريمة.

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وبحسب مصادر في الشرطة فإن يجري فحص شبهات تشير إلى أن صراعات داخل العائلة كانت الدافع لارتكاب الجريمة.

ولم ترد أية أنباء عن اعتقال أي مشتبه به بالجريمة.