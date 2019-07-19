القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مصدر أمني مسؤول إن شخصين قتلا وأصيب 10 على الأقل، في انفجار قرب جامعة كابل بأفغانستان. وأكد شهود عيان أنهم شاهدوا شخصين على الأقل ممدين على الأرض وغارقين في الدماء. وأضاف شهود العيان أن سيارات الإسعاف أسرعت لموقع الانفجار، وأن قوات الأمن طوقته وفرضت "كردون أمني". ولم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل شخصين وإصابة 10 في انفجار قرب جامعة كابل بأفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.