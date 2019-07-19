مصادر فتح للجمهورية: توجيهات فلسطينية بمنع أي تحرك خارج المخيمات

اكّدت مصادر حركة "فتح" لـ"الجمهورية"، انّ السلطة الوطنية في رام الله اعطت توجيهاتها بمنع اي تحرّك اعتراضي على قرار ​وزارة العمل​ اللبنانية خارج ​المخيمات الفلسطينية​، على ان تُقتصر في داخلها على التعبير السلمي ومنع خرق الاطارات.

وكشفت المصادر نفسها، انّ "فتح" تواصلت مع ​الاجهزة الامنية​ اللبنانية للتأكيد أنّها ليست الجهة الداعية الى الاعتصام امام جامع الامام علي في محلة "​الطريق الجديدة​" في بيروت، بعد صلاة الجمعة اليوم، وان توجيهات الرئيس ​محمود عباس​ والقيادة الفلسطينية اعطيت للتعاون التام مع السلطات الامنية لضبط أي خلل. واكّدت المصادر "انّ الحوار الرسمي اللبناني ـ الفلسطيني مستمر لايجاد حل يرضي جميع الفرقاء".