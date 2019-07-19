نحاس: ما يحصل اليوم في الموزانة هو إدارة تفليسة البلد

اكد الوزير السابق ​شربل نحاس​، "ان حين يتحرك ​العسكريون المتقاعدون​، يأتي تحركهم عن حرقة وتضحيات، ويثبت ان نحن لا دولة لدينا بل مجرد سلطة عاجزة"، داعيا المتقاعدين الى "ان لا يكون مطلبهم، فئويا بل يجب ان يشمل الجميع كي لا تنجح السلطة بشرذمة الحقوق من خلال وضع اللبنانيين ضد بعضهم البعض"، مشيرا الى ان المتقاعدين العسكريين برمزيتهم، يمكنهم ان يحققوا الكثير، فلا تبددوا الفرص ولتكن مطالبكم وطنية عامة، ولا تسمحوا باضفاء الشرعية في المقابل على السلطة التي تفتقدها".

وشدّد نحاس على "ان مئات الاف الاسر معرضون للافلاس بحسب النظام المصرفي الحالي، فمدخرات اللبنانيين معرضة للضياع، اما النزف بالموجودات الخارجية يحصل بسرعة، ولذلك يقوم وزير ​الاقتصاد​ ​منصور بطيش​ باجراءات لتخفيض الاستيراد بهدف تخفيض ​العجز​ التجاري، في حين ان الموظفين في ​القطاع العام​ اجبروا على الادخار لتأمين تمويل نهاية الخدمة من دون الاخذ برأيهم،" ولفت الى "ان اليوم نحن امام ملهاة في موضوع ​الموازنة​ وما يحصل هو نزيف في مالية ​الدولة​، التي تقوم بتنظيم الخسائر وادارة التفليسة."