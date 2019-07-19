مصادر للاخبار: تسوية ميقاتي – الحريري تأتي بعزّام عويضة رئيسا لبلدية طرابلس

كشفت مصادر مطلعة لـ"الأخبار" أن "رئيس الحكومة الاسبق ​نجيب ميقاتي​ طلب من رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ خلال الساعات الماضية أن تؤول رئاسة ​بلدية طرابلس​ إلى عزّام عويضة العضو المقرب منه، وأن الحريري أبدى قبولاً مبدئياً، بعدما كانت مشاورات جانبية أجراها مقربون من الطرفين (​عبد الغني كبارة​ من جانب الحريري وعماد الصايغ من جهة ميقاتي) لإنضاج "الطبخة" البلدية، قد اقترحت أن يكون عويضة رئيساً ل​اتحاد بلديات الفيحاء​، وعبد الحميد كريمة المقرّب من الحريري رئيساً للبلدية، لكن جهات عدّة رفضت هذا الاقتراح وفضّلت البقاء على العرف الذي يقضي بأن يكون رئيس البلدية رئيساً للاتحاد، ما جعل هذا الاقتراح يسقط. تبعت ذلك اجتماعات ماراتونية أفضت إلى التوافق على عويضة رئيساً وشادي نشابة، العضو المقرب من ​تيار المستقبل​، نائباً له.

وكشفت المصادر أن "اتصالات أجريت مع أعضاء في مجموعة الـ11، أفضت إلى إقناعهم بحضور جلسة اليوم من أجل تأمين النصاب القانوني لها، وكذلك انتخاب عويضة رئيساً، وأن الساعات الباقية ليست إلا لوضع اللمسات الأخيرة على التسوية".

وأضافت المصادر أن رئيس البلدية السابق ​احمد قمر الدين​ "حاول إقناع طرفي التسوية بانتخابه رئيساً لاتحاد بلديات الفيحاء، إلى جانب عويضة رئيساً للبلدية، للتعويض عن سوء التقدير الذي ارتكبه الأمين العام لتيار المستقبل ​أحمد الحريري​، وكان وراء سقوطه في جلسة طرح الثقة، لكن طرح قمر الدين لم يجد من يستجيب له".