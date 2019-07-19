قاطيشا: لن نصوّت على الموازنة لأنّها لا تحارب الفساد فعلاً بل قولاً

أوضح عضو كتلة "​الجمهورية القوية​" النائب ​وهبة قاطيشا​ إنّ "مشروع ​الموازنة​ المقدّم ليس سوى عبارة عن أرقام لا تقارب الواقع الاقتصادي الحالي، في حين نحن بحاجة الى أن تضع الدّولة يدها على أموالها التي تذهب الى مؤسسات ربحية ك​الكهرباء​ وغيرها". ورأى أنّ "من الضروري، بعد أن تضع ​الدولة​ يدها على أموالها، أن تشرك ​القطاع العام​ بالخاص، لأنّها أثبتت فشلها في ادارة أموالها، كذلك أثبتت عجزها"، وأكّد أنّ "غلبة القطاع العام سيُسقط الدولة".

وشدّد قاطيشا في حديث صحفي على أنّ "نواب القوات لن يصوّتوا على الموازنة لأنّها لا تحارب ​الفساد​ فعلاً بل قولاً، فالكل يدرك مكامن الخلل والتهريب ولا أحد يحاربها".

ورداً على كلام رئيس الحكومة سعد ​الحريري​ في الجلسة المسائية أمس، حول الرؤية الاقتصادية، قال قاطيشا: "نختلف مع الحريري في وجهة النظر هذه. فالرؤية الاقتصادية تحمل مشاريع وأفكاراً على المدى البعيد وليس أفكارا لأشهر قليلة"، واضاف: "لسنا هنا لنختلف مع الحريري، لكنه يتّكل على أموال "سيدر" ناسياً الأموال المهدورة في ​لبنان​، والمثال على ذلك معابر التهريب غير الشرعية في ​السلسلة الشرقية​، والتي لو أرادوا ضبطها لتمكنوا من ذلك نظراً لسهولة الأرض وطبيعتها. لكن لا قرار بضبط الأموال السائبة".