مصدر مقرب من رؤساء الحكومة السابقين للحياة: السعودية واعية للمخاطر التي تهدد لبنان

أوضح مصدر مقرب من رؤساء الحكومة السابقين الذي زاروا ​السعودية​ واجتمعوا إلى الملك سلمان بن عبد العزيز الإثنين الماضي، إن القادة السعوديين أبدوا اهتماما شديدا بالاستماع إلى عرض المخاطر التي يتعرض لها لبنان، لكن لا أحد يمكن أن يكون مخولا بالحديث عن المساعدة التي يمكن للسعودية أن تقدمها للبنان ومتى يتم ذلك. لكن الميل هو إلى الظن بأنهم سيبادرون بالدعم.

ولفت المصدر في حديث إلى صحيفة "الحياة" إلى أن القيادة السعودية واعية جدا للمخاطر التي تتهدد لبنان والحديث جرى بمنتهى الصراحة مع كبار المسؤولين السعوديين عن مدى الحاجة إلى دعم المملكة، بتظهير الصورة التي تؤكد أن لبنان ليس متروكا.

إلا أن المصدر سارع إلى التأكيد بعد زيارة الرؤساء ​نجيب ميقاتي​، ​فؤاد السنيورة​ و​تمام سلام​، أن "لا أحد يأتينا بالترياق، بل عليك أنت أن تسعى إليه، وحراجة المشكلة التي يقع فيها لبنان يجب أن تدفع اللبنانيين إلى إيجاد الحلول". وأكد ان "السعودية ومصر و​الدول العربية​ حاضرة لمساعدة لبنان لكن الله لا يساعدك إذا لم تساعد نفسك، والدول لن تتسابق من أجل مساعدتك".

وفضل المصدر المقرب من الرؤساء الثلاثة "عدم إلهاب التوقعات". وأشار إلى أن الزيارة تمت نتيجة شعور الرؤساء الثلاثة بالحاجة إلى التشاور والدعم، في رد على سؤال عما إذا كان يتوقع بعد هذه الزيارة دعما لقوى سياسية معينة في مواجهة محور آخر. لكنه أكد أنه ستتم متابعة التشاور.

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ولخص المصدر الوضع اللبناني بالقول إن الخلل يزداد في الداخل وفي ال​سياسة​ الخارجية ويجب إعادة التوازن بلا غلبة من فريق على آخر. وقال المصدر: "لا يمكننا أن نحكي شيئا ونمارس شيئا آخر، ويجب وضع مسافة بين لبنان وبين الممارسات التي تؤدي إلى توريطه". وأوضح المصدر أن فكرة زيارة الرؤساء الثلاثة إلى السعودية طرحت قبل 4 أشهر، نظرا إلى دورها في التوصل إلى ​اتفاق الطائف​ الذي نشهد محاولات لتعديله بطريقة أو بأخرى على رغم أنه دستور البلد، وكان لا بد من التشاور في هذا الشأن، والحديث في هذا الموضوع تم بصفة الرؤساء الثلاثة يتحدثون باسم لبنان وليس باسم مجموعة منتمية إلى طائفة، وتناولوا الشأن الوطني سياسيا واقتصاديا وبالنسبة إلى تطبيق مبدأ ​النأي بالنفس​ وعلاقات لبنان العربية، ودور الرياض في حماية لبنان، خصوصا أنها تاريخيا تلعب دورا هي ومصر في حفظ التوازنات والاستقرار فيه، من دون أن ننسى دور سورية في مرحلة معينة بحكم الجيرة. والسعودية كانت أول من دعم لبنان بعد حرب إسرائيل عليه عام 2006 .

واعتبر المصدر أن لبنان ابتعد عن الممارسات ​الدستور​ية الصحيحة، كمن دخل مفترقا ثم أضاع طريقه، لذا وجب العودة إلى الطريق الواسعة أي الدستور والقانون. وهذا لا يحل بيومين لأن مشكلات لبنان كبيرة جدا لا تعالج بالمراسيم بل بإعادة ثقة المواطنين ب​الدولة​. ولم تعد المشكلات تعالج فقط بالهندسات النقدية وبضرائب جديدة على ضرورتها بل بات يحتاج إلى عودة الدولة، من دون أن يعني ذلك تيئيس الناس. وما يجري اعتماده الآن سبق أن طرح منذ أواخر التسعينات.

وردا على سؤال حول ما يقال عن إضعاف موقع ​رئيس الجمهورية​ اعتبر المصدر أن تحرك رؤساء الحكومة السابقين ربما يحسن موقعه التفاوضي، وتحدث عن التفكير بقيام مجلس حكماء من مجموعة من الرؤساء السابقين، لأن البلد لا يحتمل وصفات تؤدي إلى ​العنف​.