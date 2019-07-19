نيويورك تايمز: انسحاب الامارات من اليمن يجعل انتصار السعودية بعيدا

نقلت صحيفة "​نيويورك تايمز​" البريطانية عن دبلوماسيين قولهما ان "حرب ​اليمن​ أصبحت مستنقع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لوحده بعد تخلي حليفه الإمارتي عنه".

ولفتت إلى ان "بن سلمان يتواصل مع إدارة الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ لمساعدته في تعويض انسحاب الإمارات من اليمن"، مشيرة إلى ان "​الأمم المتحدة​ ودبلوماسيين غربيين يأملون أن يؤدي انسحاب الإمارات إلى دفع بن سلمان لإنهاء الحرب في اليمن".

ورأى الصحيفة ان "الإمارات تحملت وقادت العمليات في اليمن وانسحابها يجعل انتصار السعودية بعيدا".