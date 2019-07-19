نيويورك تايمز: انسحاب الامارات من اليمن يجعل انتصار السعودية بعيدا

نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" البريطانية عن دبلوماسيين قولهما ان "حرب اليمن أصبحت مستنقع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لوحده بعد تخلي حليفه الإمارتي عنه".
ولفتت إلى ان "بن سلمان يتواصل مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمساعدته في تعويض انسحاب الإمارات من اليمن"، مشيرة إلى ان "الأمم المتحدة ودبلوماسيين غربيين يأملون أن يؤدي انسحاب الإمارات إلى دفع بن سلمان لإنهاء الحرب في اليمن".
ورأى الصحيفة ان "الإمارات تحملت وقادت العمليات في اليمن وانسحابها يجعل انتصار السعودية بعيدا".
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