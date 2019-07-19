"نائب ترامب": واشنطن ستفرض عقوبات على قادة ميليشيات عراقية تابعة لإيران

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

قال مايك بنس،نائب الرئيس الأميركي، إن واشنطن ستفرض عقوبات على قادة ميليشيات عراقية تابعة لإيران.

وأضاف خلال تصريحات نقلتها قناة "العربية"، أن واشنطن لن تبقى مكتوفة اليدين بينما تنشر الميليشيات المدعومة من إيران الإرهاب.

وحذرت إيران في وقت سابق من نشوب حرب بالمنطقة، مشددة أنه حال شن حرب عليها لن تبقى أي دولة في المنطقة.

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وطالبت المفوضية الأوروبية، إيران، بالتوقف عن اتخاذ خطوات إضافية لخرق الاتفاق النووي.

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس الموسوي، أعلن أمس أن طهران تستعد للخطوة الثالثة في الاتفاق النووي بعد انتهاء مهلة الـ60 يوما الثانية، موضحا أن هذه الخطوة ستكون أكثر قوة وعزما وفقا للظروف، وأن إيران ترفض إضافة أو حذف أي كلمة في الاتفاق النووي، وتطالب الدول الموقعة بتنفيذه بشكله الحالي.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، أن واشنطن حال أرادت العودة إلى الاتفاق النووي، فعليها أن ترفع وبشكل عاجل وقطعي العقوبات عن طهران، وأن توقف حربها الاقتصادية ضد إيران، وأن تجلس في الزاوية في اجتماعات اللجنة المشتركة للاتفاق.