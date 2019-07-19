دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters الخارجية الأمريكية: على إيران الإفراج فورا عن السفينة المحتجزة وطاقمها

واشنطن (رويترز) - قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية يوم الخميس إن على إيران الإفراج فورا عن سفينة تحتجزها في الخليج وأفراد طاقمها.

وقال المتحدث في رسالة أرسلت بالبريد الإلكتروني لرويترز "الولايات المتحدة تندد بقوة بما تقوم به السفن التابعة للحرس الثوري الإسلامي من مضايقة مستمرة للسفن وعرقلته للمرور الآمن في مضيق هرمز وحوله".

جاء ذلك بعد إعلان إيران أنها تحتجز ناقلة نفط تهرب الوقود في الخليج.

وتابع المتحدث قائلا "على إيران الكف عن هذا النشاط غير المشروع والإفراج عن الناقلة المحتجزة وطاقمها فورا".

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(اعداد أحمد حسن للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)