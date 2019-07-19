كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اكتشاف بقايا أحد أقدم مساجد العالم في صحراء النقب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال علماء آثار إسرائيليون إنهم اكتشفوا بقايا مسجد من أقدم المساجد في العالم ويعود بناؤه تقريبا إلى فترة وصول الإسلام إلى هذه المنطقة.

وتعتقد هيئة الآثار الإسرائيلية أن المسجد يعود تاريخه إلى القرن السابع أو الثامن الميلادي، وقد تم اكتشافه قبيل البدء في أعمال إنشاء جديدة بمدينة رهط البدوية بصحراءالنقب.

وقالت سلطة الآثار أمس الخميس إنه توجد مساجد كبيرة معروف أنها تعود لتلك الفترة في القدس، لكن من النادر أن تجد مكانا للعبادة بهذا القِدم كان جمهور المصلين من المزارعين المحليين على الأرجح.

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وتم العثور في الموقع على بقايا مسجد مفتوح على شكل مستطيل ومقام على مساحة أشبه بمساحة مرأب يتسع لسيارة واحدة مع محراب يتجه جنوبا صوب مكة.

وقال جدعون أفاني المسؤول بسلطة الآثار "هذا واحد من أقدم المساجد التي يعرف أنها تعود لبداية وصول الإسلام عام 636 ميلادية".

وأضاف: "اكتشاف القرية والمسجد الواقع في جوارها بمثابة إسهام كبير في دراسة تاريخ المنطقة".