الجيش الليبي يحرز تقدما في محور وداي الربيع شرقي طرابلس

حقق الجيش الوطني الليبي، الخميس، تقدما بمحور وادي الربيع شرقي طرابلس، بعد انسحاب المليشيات الإرهابية التي تكبدت خسائر فادحة في العتاد والأرواح أمام كثافة النيران.

وقال مصدر عسكري ليبي، في تصريح خاص لـ"العين الإخبارية"، إن كتيبة 21 الصاعقة المعروفة بـ"عفاريت" التابعة للجيش الليبي كبدت المليشيات الإرهابية خسائر فادحة في العتاد والأفراد قبل أن يفروا من المحور.

وأضاف المصدر -الذي فضل عدم ذكر اسمه- أن القوات دمرت آليات تابعة للمليشيات واغتنمت بعضا منها.





وأحبطت قوات الجيش الليبي، أمس، محاولة جديدة لمليشيات حكومة فايز السراج، كانت تحاول التقدم بمحورين جنوبي العاصمة طرابلس.

Advertisements

وقال المنذر الخرطوش، المتحدث باسم المركز الإعلامي للواء 73 مشاة، إن قوات الجيش أحبطت تقدم عناصر المليشيا بمحوري كاريزما وكوبري المطار.

وتصدى الجيش الوطني الليبي، الأسبوع الماضي، لهجوم للمليشيات على منطقة الأحياء البرية، جنوبي العاصمة طرابلس، ما أدى إلى مقتل 20 إرهابيا وفرار آخرين.





ويعتبر جنوب طرابلس أحد أهم مناطق الاشتباكات بين المليشيات والجيش الليبي، إذ يعتبر خط الإمداد للجيش.

وتصدى الجيش الليبي لأكثر من 40 هجوما للمليشيات الإرهابية على محوري كوبري المطار والكزيرما ومطار طرابلس الدولي منذ تحرير هذه المناطق.

وسيطر الجيش الليبي في 5 من أبريل/نيسان الماضي، بعد يوم واحد من إطلاق عملية طوفان الكرامة لتطهير العاصمة من المليشيات والجماعات الإرهابية، على مطار طرابلس الدولي، إلا أن هذه المليشيات تحاول من حينها إعادة السيطرة عليه.