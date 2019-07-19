جرحى في انفجار غاز بمدينة كرايستشيريش في نيوزيلندا

أخلت خدمات الطوارئ في ​نيوزيلندا​ مبان قرب موقع ​انفجار​ غاز على ما يبدو بمدينة كرايستشيريش جنوب البلاد في حادث أشعل النار في منزل وتسبب في إصابة عدد من الناس.

وأوضحت متحدثة باسم إدارة الإطفاء في نيوزيلندا انه "تم استدعاء خدمات الإطفاء والطوارئ إلى المنزل الذي اشتعلت به النيران، بعد أنباء عن حدوث انفجار غاز قوي".

وأغلقت ​الشرطة​ الطرق وتجري الآن عمليات إخلاء عقب ما وصفته "بالحادث الخطير". ولم تظهر أي دلائل تشير إلى أن الانفجار الذي وقع اليوم الجمعة له طابع أمني أوسع.