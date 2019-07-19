الطوارئ الروسية تلغي رحلة لـ"بوينغ 747" إثر إنذار بانبعاث دخان في قمرة القيادة

أعلنت ​وزارة الطوارئ الروسية​ أن ​طائرة​ ركاب من طراز "بوينغ 747 تابعة لشركة طيران "نورث ويند" ألغت رحلة مقررة من مطار شيريميتيفو ب​موسكو​ باتجاه يريفان، على خلفية إنذار بانبعاث دخان في قمرة ​القيادة​، مشيرة إلى إصابة ثلاثة أشخاص خلال الإجلاء الاضطراري للركاب.

وأوضح متحدث بوزارة الطوارئ الروسية لوكالة "​سبوتنيك​" انه "خلال استعداد الطائرة للإقلاع صدر إنذار بانبعاث دخان في قمرة القيادة وتم إجلاء الركاب عبر ​سلالم​ الطوارئ"، لافتا إلى أنه "يجري إعداد طائرة احتياطية". وكان على متن الطائرة 187 راكبا.