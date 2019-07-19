الطوارئ الروسية تلغي رحلة لـ"بوينغ 747" إثر إنذار بانبعاث دخان في قمرة القيادة

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية أن طائرة ركاب من طراز "بوينغ 747 تابعة لشركة طيران "نورث ويند" ألغت رحلة مقررة من مطار شيريميتيفو بموسكو باتجاه يريفان، على خلفية إنذار بانبعاث دخان في قمرة القيادة، مشيرة إلى إصابة ثلاثة أشخاص خلال الإجلاء الاضطراري للركاب.
وأوضح متحدث بوزارة الطوارئ الروسية لوكالة "سبوتنيك" انه "خلال استعداد الطائرة للإقلاع صدر إنذار بانبعاث دخان في قمرة القيادة وتم إجلاء الركاب عبر سلالم الطوارئ"، لافتا إلى أنه "يجري إعداد طائرة احتياطية". وكان على متن الطائرة 187 راكبا.
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