شكرا لقرائتكم خبر عن حقوقى يفضح التاريخ الأسود لـ"أيمن نور": ينتهج المؤامرات والدسائس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف هيثم شرابى، الباحث الحقوقى، التاريخ الأسود لأيمن نور رئيس قناة الشرق الإخوانية، موضحًا أن أيمن نور منذ بداية دخوله العمل العام، وهو مشهور بالوقائع المؤامراتية مثل واقعة ادعاء أنه تم تعذيبه، ثم ظهر بعدها وأعلن أنه هو الذى قام بتشويه جسده ثم بعد ذلك كل الأفعال التى قام بها فى أثناء تكوين حزب الغد وانتخابات الرئاسة فى 2005، وادعاءه أنه قد تم إطلاق النار على الموكب الانتخابى له.

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وأضاف الباحث الحقوقى، أن هذه الوقائع تؤكد أن أيمن نور شخص ينتهج المؤامرات والدسائس للتخلص من الأشخاص المحيطين به أو الذين يعملون معه، لافتًا إلى أن هذه الطريقة هى التى يدير بها قناة الشرق حيث يحاول دائمًا الإيقاع بين العاملين وجعلهم يتخابرون ويتجسسون على بعضهم.

وتابع هيثم شرابى، أنه فى كل مدة يتخلص من بعض العاملين بقنوات الإخوان حتى يعفى نفسه من مرتباتهم الشهرية، ويقوم بتوظيف غيرهم جدد ليستغلهم بمرتب أقل.