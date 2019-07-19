شكرا لقرائتكم خبر عن قانونيون وإعلاميون: سرقة قنوات الإخوان لمحتوى كأس الأمم الأفريقية يخالف الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف إعلاميون ومراقبون، أن ما فعلته قنوات الإخوان من سرقة المحتوى الخاص بكأس الأمم الأفريقية وعرضه، يعد انتهاكا لحقوق البث ويعرضها للمسائلة القانونية ولكنها ليست الواقعة الأولى التى تسرق فيها قنوات الإخوان أعمالا، فقد سبق لها وعرضت مسلسل كفر دلهابفى انتهاك لحقوق البث.

وأضاف الإعلاميون ومراقبو المشهد، أن هذا النهج ليس غريبا على جماعة إرهابية اعتادات على السرقة والنهب وانتقلت للسطو على حقوق الملكية الفكرية، مؤكدين أنه يجب التحرك الفورىوالقانونى لوقف أعمال القرصنة التى تقوم بها قنوات الجماعة الإرهابية من خلال الجهات المعنية بالحدث، ولا سيما الاتحاد الأفريقى لكرة القدم المعنى باللحفاظ على اللعبة وحماية حقوق الملكية للقنوات المتعاقدة لتغطية هذا الحدث الكبير.

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وكانت قنوات جماعة الإخوان، سرقت المحتوى الخاص بكأس الأمم الأفريقية بمشاهد من حفل الافتتاح والمباريات ولقاءات اللاعبين، فى البطولة التى تستضيفها مصر، حيث علق قانونيون

إن سرقة المحتوى جريمة قانونية في كافة دول العالم، و حماية حقوق الملكية الفكرية حقا من الحقوق التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.