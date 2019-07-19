شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية: صندوق دعم المرأة من القوانين الهامة فى ملف الحماية الاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النائبة سعاد المصرى، إن البرلمان حرص على الاهتمام بملف الحماية الاجتماعية خلال أدوار الانعقاد السابقة، وذلك من خلال إقرار حزمة من التشريعات التى تحقق الهدف المنشود، وتم ترجمة ذلك فى الموازنة العامة للدولة وتخصيص اعتمادات مالية تعد هى الأكبر للنهوض بالخدمات المقدمة فى الملف سالف الذكر.



وأوضحت المصرى، أن البرلمان أقر خلال دور الانعقاد الرابع التى تم الإعلان عن فضه منذ أيام مجموعة من القوانين فى هذا الملف ومنها تعديل قانون أملاك الدولة الخاصة، قانون المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، تعديل قانون تحسين وصيانة الأراضى الصناعية، تعديل قانون هيئة تنمية الصعيد، قانون التصالح فى مخالفات البناء، وتعديل قانون مزاولة مهنة الطب.



وأشارت عضو مجلس النواب، أن هناك مجموعة من القوانين المتوقع إقراراها خلال دور الانعقاد الخامس والأخير للبرلمان فى نفس الإطار، ومنها قانون إنشاء صندوق لدعم المرأة المصرية الذى يهدف لتقديم مزيد من الخدمات والرعاية الشاملة للمرأة المصرية.