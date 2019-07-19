ألقوا بجثته في الترعة.. كشف لغز مقتل سائق وسرقة سيارته بدمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

جثة مجهولة الهوية تطفو على مياه ترعة اللضامين بدمياط، قبل أيام، أثارت فزع عدد من المارة الذين سارعوا بإخطار قوات الشرطة قبل انتشالها، في الوقت الذي أكد فيه تقرير الطب الشرعي وجود شبهة جنائية بسبب طعنات وكدمات متفرقة.

وجه اللواء طارق مجاهد بتشكيل فريق من البحث الجنائي للتوصل إلى هوية المجني عليه، إذ لم يكن يحمل أي أوراق إثبات شخصية، وكشفت التحريات عن أن الجثة لسائق يدعى محمد جاد بركات عبد العاطي، يبلغ من العمر 44 عاما ويقيم بقرية شرباص.

وبين شهود أن القتيل متغيب عن مسكنه منذ الحادي عشر من يوليو الجاري، وأن أسرته طالما بحثت عنه في المستشفيات وأقسام الشرطة دون جدوى.

وكشف فريق البحث الجنائي عن أن المجني عليه تعرض للقتل لسرقة سيارة "أجرة" يعمل عليها، وأن المتهمين "محمد. ع"، عامل خردة، و"رضا.ش"، سائق، و"محمود.ع"، عامل ويقيمون في محافظة المنيا، فضلا عن "سيد.ف"، سائق، يقيم في قنا استدرجوا القتيل من الموقف وقتلوه وألقوا بجثته في مياه الترعة، تحرر محضر بالواقعة وجرى ضبط ثلاثة من المتهمين وحبسهم على ذمة التحقيقات.