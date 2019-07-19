أول تعليق من ​مديرة مدرسة الفارابي على نتيجة نجل رئيس "التعليم" بالثانوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

حالة من الجدل أثارها عدد من نشطاء أولياء الأمور على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حول مجموع نجل رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، بالثانوية العامة، بعد تطابقه مع الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الأولى بتنسيق القبول بالجامعات بشعبة علمي العلوم.

الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، كان يرأس امتحانات الثانوية العامة، خلال الأعوام الثلاثة الماضية، واعتذر عن رئاسة الامتحان هذا العام الدراسي 2018-2019، نظرًا لوجود عذر من الدرجة الأولى، يتمثل في تقدم نجله عمرو لامتحان الثانوية العامة، ليتولى رئاسة الامتحان وزير التربية والتعليم.

وحصل عمرو رضا حجازي، بالشهادة الثانوية على مجموع 398 درجة بنسبة 97.07%، وتطابق هذا المجموع مع الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى للالتحاق بالجامعات بشعبة علمي العلوم.

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من جانبها علقت نشوى النعماني، مدير مدرسة الفارابي الخاصة للغات، على ما أثاره البعض حول مجموع الطالب في إشارة لاستغلال منصب قيادي بالتعليم، قائلة: "أنا مديرة مدرسة الفارابي، المدرسة اللى فيها عمرو رضا حجازي واللي حصل على 97.07%، شفت البوست وبصراحة انزعجت جدًا لأن لجنة الامتحانات لم يكن فيها أي تسيب أو توجيه بمعاملة معينة للطالب، وجميع طلبة المدرسة امتحنوا وكانوا يعاملون طبقًا للأصول".

وأضافت في تعليق لها على مجموعة "ثورة أمهات مصر على المناهج التعليمية المصرية" على "فيسبوك": "وأيضًا عمرو طالب مهذب ومتفوق على مدار عمره الدراسي فهو فى المدرسة من KG1 ولم يعلم أحد طوال هذه المدة بمهنة والدة منذ أن كان واضع لمنهج العلوم للصف الرابع الابتدائى والأول الإعدادي وحتى أصبح رئيسًا قطاع التعليم العام".

وأوضحت: "عمرو متقدم لكلية الصيدلة بالـ guc الجامعة الألمانية بمصر، ولا يحتاج الحد الأدنى، وأرجو ألا يساء لطالب مجتهد وأم محترمة، وينسب مجهود سنين لمنصب الأب"، مناشدة من يروجون للأمر أن يتوقفوا ويحذفوا ما ينشر في هذا الصدد.

واعتمد وزير التربية والتعليم، نتيجة الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2018/2019، بتاريخ 13 يوليو الماضي، بنسبة نجاح 78.6%.​