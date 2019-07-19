الجيش الليبي يعرب عن القلق من تدفق أسلحة خطيرة عبر المافيا الإيطالية إلى المليشيات

أعرب المتحدث العسكري باسم الجيش الليبي احمد المسماري اليوم عن القلق العميق من وصول أسلحة متطورة منها صواريخ جو - جو الي إيطاليا ووقوعها بيد مافيا تهريب السلاح ليتم تهريبها بيد الميليشيات الارهابية حسب قوله . وكانت السلطات الايطالية كشفت خلال الاسبوع الماضي ترسانة من الاسلحة " القطرية " بين ايدي اليمين النازي فيما قالت الخارجية القطرية في بيان لها امس انه فتحت تحقيقا للبحث في ملابسات وقوع اسلحة قطرية بين ايدي متشددين يمينيين

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