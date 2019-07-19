عاجل/ داعش يتبنى الهجوم انتحاري بشمال سيناء في مصر

سيدة تجبر ابنتها على العيش 3 سنوات مع جثة جدتها‎ أوقفت امرأة أمريكية بتهمة ”سوء معاملة قاصر“، بعدما أجبرت ابنتها على أن تعيش مع جثة جدتها لمدة ثلاث سنوات. وسجنت ديليسا كرايتون (47 عامًا) على ذمة التحقيق منذ العاشر ... 18 جويلية 2019 21:42

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