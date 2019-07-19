كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. انفجار غاز في نيوزيلندا يثير الذعر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أخلت خدمات الطوارئ فى نيوزيلندا مبانى قرب موقع انفجار غاز على ما يبدو بمدينة كرايستشيريش بجنوب البلاد اليوم الجمعة فى حادث أشعل النار فى منزل وتسبب فى إصابة عدد من الناس.

ولا يزال التوتر يخيم على المدينة بعد 4 أشهر من قيام مسلح بإطلاق النار فى مسجدين بها متسببا في مقتل 51 شخصا وإصابة العشرات في أسوأ واقعة عنف تشهدها نيوزيلندا وقت السلم.

ولم تظهر أي دلائل تشير إلى أن الانفجار الذي وقع اليوم الجمعة له طابع أمنى أوسع.