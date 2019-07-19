كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتهامات جديدة تواجه قيادات سابقة في جيش السلفادور بسبب مذبحة "الموزوت" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر قاضي من السلفادور أن اتهامات جديدة ستلاحق مجموعة من الأعضاء السابقين في جيش السلفادور، بمن فيهم قادة القوات المسلحة، فيما يتعلق بمذبحة "الموزوت".

والمذبحة جرت في قرية الموزوت وتبعتها مجازر أخرى فى القرى المجاورة لها، بمقاطعة مورازان، في السلفادور، بتاريخ 11 ديسمبر 1981 وذلك عندما أقدمت كتيبة الأتلاكاتل والمدربة من قبل الجيش الأمريكى، بقتل ما يقارب الـ 900 من الفلاحين المدنيين.

وأضاف القاضى إنهم سيُحاكمون أيضًا على جرائم التعذيب والاختفاء القسري والتهجير القسري الذي حدث أثناء الحرب.

وتعد المذبحة التى قتل فيها 989 مزارعا، نقطة مروعة فى الحرب الأهلية فى هذا البلد الواقع فى أمريكا الوسطى.