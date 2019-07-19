كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الخارجية الإيراني يقدم عرضا يتعلق بالاتفاق النووي.. وأمريكا ترد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت صحيفة الجارديان، الخميس، أن إيران اقترحت التصديق على وثيقة تتضمن عمليات تفتيش أكثر تمحيصا لبرنامجها النووى إذا تخلت الولايات المتحدة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.

ونقلت الصحيفة عن وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف قوله للصحفيين فى نيويورك إن بلاده قد تصدق على "البروتوكول الإضافي" الذى يعطى مفتشى الأمم المتحدة المزيد من السبل للتحقق من سلمية برنامجها النووى إذا تخلت واشنطن أيضا عن العقوبات المفروضة على طهران.

ووفقا لتقرير الصحيفة قال ظريف "إذا أراد (الرئيس الأمريكى دونالد) ترامب المزيد مقابل المزيد.. بوسعنا أن نصدق على البروتوكول الإضافي ويمكنه أن يرفع العقوبات التي فرضها".

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مسؤول أمريكى: واشنطن متشككة في عرض وزير الخارجية الإيراني

من جهته، أعرب مسؤول أمريكى عن تشككه فىعبر مسؤول أمريكي، عن تشككه فى اقتراح تم تقديمه من قبل وزير الخارجية الإيرانى لإنهاء الأزمة الحالية بين واشنطن وطهران، مؤكدا أن إيران تسعى للحصول على تخفيف للعقوبات دون تقديم شيء يذكر في المقابل.