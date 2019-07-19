كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البنك الإفريقي للتنمية يمنح تونس قرضا بقيمة 80.5 مليون دينار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق مجلس ادارة البنك الإفريقى للتنمية على منح تونس قرضا بقيمة 25 مليون يورو (80,5 مليون دينار) لتمويل مشروع تطوير الزراعة بولاية زغوان.

وأكد البنك الإفريقى للتنمية -فى بيان نشره على موقعه الالكترونى اليوم الخميس- أن عملية التمويل الجديد تسهم فى دعم حيوية الاندماج الاقتصادى والاجتماعى بهدف تحسين ظروف العيش خاصة لدى الشباب والنساء بولاية زغوان من خلال ضمان استدامة القطاع الزراعى.

ويدعم المشروع منظومات إنتاج الزيت والحليب والمواد المنتجة فى إطار الزراعة البيولوجية والمحلية ذات الإمكانات المهمة على مستوى توفير فرص عمل وعائدات بهدف رفع مستوى الانتاجية وتعزيز القيمة المضافة.

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وقال المدير العام بالبنك الإفريقى للتنمية لمنطقة شمال إفريقيا محمد العزيزى -فى البيان- إن المشروع يطمح من خلال الاعتماد على مقاربة واعدة إلى دعم مساهمة القطاع الزراعى فى خلق النمو الذى يستفيد منه ساكنى ولاية زغوان، وكذلك تعزيز القدرة على تعبئة المياه مع العمل على الاقتصاد فى الماء، كما أنه يندرج فى اطار المساعى "للتأقلم مع التغيرات المناخية".

وأضاف أن المشروع يتماشى مع هدف البنك "تغذية إفريقيا" مع الدفع فى اتجاه تنفيذ هدفى "تصنيع إفريقيا" وتحسين جودة الحياة للسكان.

ويعد مشروع دعم الزراعة بولاية زغوان أحد مكونات الخطة الاستراتيجية للبنك مع تونس (2016-2020) والتى تضمنت حزمة أهداف تكمن فى تطوير القطاع الفلاحى لتونس والتصرف فى الموارد الطبيعية.