كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "فضائح الديكتاتور أردوغان".. 111 حالة تعذيب واعتقال 35 صحفيا و124 جريمة عمل خلال يونيو فقط في تركيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سلطت صحيفة زمان التابعة للمعارضة التركية الضوء على أوضاع حقوق الإنسان داخل أنقرة، وكشف سازجين تانريكولو نائب حزب الشعب الجمهوري عن مدينة إسطنبول، عن نتائج تقرير حول انتهاك حقوق الإنسان، خلال كلمة له فى البرلمان التركي، الثلاثاء الماضي.

وفقًا للتقرير الذى نشرته زمان اليوم، أكد سازجين الذى يشغل منصب نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان، أن شهر يونيو، شهد 231 حالة انتهاك للحق فى الحياة، مشيرًا إلى أن الشهر نفسه شهد اعتقال 35 صحفيًا، و111 حالة تعذيب، فضلًا عن القبض على 29 شخصًا بسبب منشوراتهم على صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي.

ولفت التقرير، إلى أن تركيا شهدت خلال يونيو، عن وقوع 231 حالة انتهاك للحق فى الحياة؛ منهم 124 جريمة عمل، و40 جريمة ضد المرأة، و56 حالة اشتباكات مسلحة، وجريمتين مقيدتين ضد مجهول، وواقعتى وفاة جنود مشبوهة، و4 هجمات لتنظيمات غير قانونية، وحالة وفاة داخل السجن، وواقعة إطلاق نار عشوائى فى حين بلغت حالات انتهاك الحق فى الحياة داخل سجون أردوغان، 93 حالة.