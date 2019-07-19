المتحدث العسكري عن هجوم الشيخ زويد: محاولة يائسة لتشويه النجاحات بعد فرض السيطرة الأمنية

محمد عبد الجليل

علق العقيد أركان حرب، تامر الرفاعي، المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، على الهجوم الانتحاري الذي استهدف أحد الارتكازات الأمنية بشمال سيناء، والذي أحبطته القوات.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "تن"، مساء الخميس: "هذه محاولات يائسة وفاشلة، الغرض منها تشويه النجاحات التي تم الوصول إليها الآن من فرض السيطرة التامة وإعادة الحياة إلى طبيعتها فضلًا عن تعزيز الهدوء والاستقرار في كافة أنحاء شمال سيناء".

وذكر أن هذا الارتكاز الأمني يقع في مدخل أحد أحياء مدينة الشيخ زويد، موضحًا: "المنطقة التي يقع فيها الارتكاز...