شكرا لقرائتكم خبر عن النائب بسام فليفل: دور الانعقاد الأخير سيشهد حزمة من التشريعات المكلمة للدستور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب بسام فليفل، إن دور الانعقاد الأخير سيشهد إقرار حزمة من التشريعات المكلمة للدستور، بالإضافة لمشروعات قوانين تخص الشارع المصرى، وهذا يأتى فى إطار حرص البرلمان على إقرار حزمة تشريعات لحماية ملف الرعاية الاجتماعية وزيادة حجم الاستثمارات.



وأشار عضو مجلس النواب، إن البرلمان أقر مجموعة من القوانين التى تحقق التكافل الاجتماعى وتؤكد حرص الجميع على الاهتمام بملف العدالة الاجتماعية، وقوانين محفزة للاستثمار وانعكس أثر ذلك على حجم الاستثمارات خلال السنوات الأخيرة، وأصبحت مصر مناخا خصبا للاستثمار على مستوى المنطقة بالكامل.



وأوضح فليفل، أنه يعكف الآن على إعداد تعديلات لبعض القوانين منها قانون البناء الموحد، والتسجيل العقارى وغيرها من القوانين التى يجب تعديلها بما يتوافق مع الفترة الراهنة لتحقيق الأهداف المطلوبة، لافتًا إلى أن هناك بعض القوانين العقوبة فيها لا تتناسب مع حجم المخالفة وهذه القوانين سيتم إعادة النظر فيها مرة أخرى حتى تفئ بالغرض المطلوب.