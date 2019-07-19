مجلة تايم تنشر لائحة لأقوى المؤثرين عالميا في الأنترنت.. بينهم شخصية عربية – صور

قدمت مجلة “تايم” لائحة بالأشخاص الأكثر نفوذا على الأنترنت، من حيث تأثيرهم العالمي على وسائل التواصل الاجتماعي، وتمكنهم من صناعة الأخبار، حيث تضمنت القائمة أكثر من 25 شخصية مؤثرة في العالم، وصنفوا وفق قوة تأثيرهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

وحصلت اللاجئة السعودية، رهف، القنون، البالغة من العمر 18 سنة، على المرتبة الخامسة، وقدرت على جمع 45 ألف متابع على “تويتر” في يوم واحد، بحسب المنشور.

وتبوأ نجوم البوب، والمدونون، والممثلون العالميون معظم مراكز التصنيف، بالإضافة إلى سياسيين، ونشطاء حقوقيين، وغيرهم، حيث جاء في صدراة الترتيب مغني الراب الأمريكي ليل ناس إيكس.

فيما حصلت أصغر نائبة في الكونغرس الأمريكي “ألكساندرا أوكاسيو-كورتيز” على المرتبة الثانية، ولديها 4.8 مليون متابع، أكثر من أي نائب آخر في الكونغرس.

أما الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، فحل ثالثا في القائمة، وأشارت “تايم” إلى حضوره الدائم، والمؤثر في موقع “تويتر”، الذي يستخدمه كمنصة للتعبير عن وجهات نظره السياسية، وانتقاد بعض الشخصيات في بلاده، وخارجها، مسجلة أنه نشر، يوم 17 مارس الماضي 29 تغريدة في يوم واحد.

المركز الرابع عاد إلى فرقة “بي تي إس” الكورية الجنوبية، التي لديها ملايين المتابعين، والتي ستحيي قريبا حفلا لأول مرة في السعودية، حيث أبرزت تايم أن أحد فيديوهاتهم الموسيقية حقق 75 مليون مشاهدة، خلال يوم واحد.

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وفي المركز 11، حل الأمير “هاري، و”ميغان ماركل”، ووصل عدد متابعيهما على “أنستغرام” في الساعات الست الأولى مليون متابع، والآن لديهم 9.1 مليون متابع.

وشمل تصنيف “تايم” لأهم المؤثرين، مدونا يدعى “كريس غودفري”، وهو الشخص، الذي وضع صورة البيضة الشهيرة على “أنستغرام” حاصداً ملايين الإعجابات.

كما شملت القائمة محتجي “هونج كونج”، الذين غمروا شوارعها خلال الأسابيع الماضية، وأثاروا متابعة قوية عبر العالم.

وتضمنت اللائحة، أيضا، الجندي المتقاعد في الجيش الأمريكي “براين كولفاج”، الذي جمع 25 مليون دولار لبناء جدار فصل بين الولايات المتحدة، والمكسيك، والمؤيد للرئيس دونالد ترامب.