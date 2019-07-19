توقيف مغربي حاول نقل مهاجر إلى مليلية المحتلة داخل تجويف بسيارته

كشفت وسائل إعلام إسبانية أن الحرس المدني الإسباني ألقى القبض على مواطن مغربي، ينحدر من إقليم الناظور، يبلغ من العمر 22 سنة، حاول نقل شاب ينتمي إلى دول إفريقيا جنوب الصحراء إلى داخل مدينة مليلية المحتلة.
وكشفت وكالة أوربا بريس أن الحرس المدني تمكن، مساء الثلاثاء الماضي، في أحد مراكز التفتيش من اكتشاف وجود المهاجر، ذي 19 ربيعا، داخل تجويف بسيارته، وتحديدا تحت المقاعد الخلفية لها.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الشاب المهاجر من جنسية غينية، وجد في حالة شبه تخدير، وهو يعاني الدوار، قبل أن تتدخل مصالح الطوارئ الإسبانية لرعايته.
وأضافت الوكالة نفسها أن السائق المغربي، المتهم بالاتجار بالبشر حاول الفرار عائدا من حيث أتى، لكن الشرطة تمكنت من اعتقاله.
واستخدم عناصر الحرس المدني جهازا يكشف نبضات القرب بحثا عن وجود أشخاص داخل السيارة، بينما كان السائق يقف بجانبها، ليحاول هذا الأخير الفرار، بعدما أدرك انكشاف خدعته.
وتم نقل المهاجر الشاب إلى مركز الإقامة المؤقتة للمهاجرين في مدينة مليلية المحتلة، فيما تم اعتقال السائق، في انتظار مثوله أمام المحكمة بالتهم المنوبة إليه بشأن محاولة التهجير، فضلا عن مقاومته رجال الحرس المدني أثناء العملية ما أدى إلى إصابات جسدية في صفوف عدد منهم.
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