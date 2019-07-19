شكرا لقرائتكم خبر عن الأرجنتين تعلن حزب الله «منظمة إرهابية» وتجمّد أصولها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (بوينس آيريس)

أمرت السلطات في الأرجنتين أمس (الخميس) بتجميد أصول جماعة حزب الله في البلاد، وصنّفت الجماعة اللبنانية، التي تلقي عليها باللوم في هجومين على أراضيها، فعلياً منظمةً إرهابيةً.

وجاء هذا الإعلان بالتوافق مع الذكرى الـ25 لتفجير مركز للجالية اليهودية في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيريس في 18 يوليو 1994 الذي أدى إلى مقتل 85 شخصا، ويعد أكبر عمل إرهابي في تاريخ البلاد.

وتلقي الأرجنتين باللوم في الهجوم على إيران وحزب الله، وكلاهما ينفي المسؤولية عنه، وهي أول دولة في أمريكا اللاتينية تقوم بتصنيف حزب الله جماعةً إرهابيةً، كما تعتبر الأرجنتين والبرازيل من أوائل الدول التي اعترفت بفلسطين دولةً حرةً مستقلةً في حدود 1967.