شكرا لقرائتكم خبر عن «العمال» الكردستاني يتنصل من القتل وأنباء عن اختراق القنصلية التركية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رياض منصور (بغداد)

لجأ حزب العمال الكردستاني لشخصيات كردية تربطها علاقات وثيقة بأنقرة لبذل جهودها لإبلاغ الحكومة التركية بعدم وجود أي دور للحزب في مقتل نائب القنصل التركي في أربيل أمس الأول.

وقالت مصادر أمنية لـ«الخليج 365» إن حزب العمال الكردستاني يسعى بكل الطرق لإقناع الأتراك أن لا علاقة له بعملية قتل نائب القنصل التركي في أربيل، وأنه لا يمتلك أي معلومات عن الجهة التي نفذت العملية.

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وأكدت هذه المصادر أن المعلومات الأولية في عملية اغتيال نائب القنصل التركي تفيد بأن عملية اختراق القنصلية التركية في أربيل تمت من خلال تسريب معلومات بشأن تحركات الدبلوماسي التركي المقتول.

وعلى صعيد متصل، أبلغت مصادر أمنية أخرى "الخليج 365" أن الجهات الأمنية في أربيل تمكنت من تحديد ملامح الشخص الذي أطلق النار على الدبلوماسي التركي، وبدأت بحملة واسعة للبحث عن هذا الشخص، حيث أعدت له صورة تقريبية.

وقالت هذه المصادر إن فريقا أمنيا تركيا وصل أمس (الخميس) إلى القنصلية التركية في أربيل للتحقيق في عملية مقتل نائب القنصل التركي.