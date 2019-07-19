أمريكا تطرد تركيا من منظومة «إف - 35».. وتخطط لعقوبات أشد

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (واشنطن)، أ ف ب (أنقرة) وصفت تركيا قرار الولايات المتحدة حرمانها من شراء مقاتلات «إف - 35»، ومنعها من المشاركة في صنعها - رداً على مضي أنقرة في شراء منظومة إس - 400 الروسية للدفاع الصاروخي - بأنه «مجحف». وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني غريشام، في بيان أمس الأول، إن طائرات إف - 35 لا يمكنها التعايش مع منصة لجمع معلومات استخبارية روسية ستستخدم لاختراق القدرات المتقدمة لهذه الطائرات. وكانت واشنطن أعلنت طرد طيارين أتراك يتدربون على قيادة إف - 35 بالولايات المتحدة، بعد تفاقم خلافها مع أنقرة. ويذكر أن تركيا طلبت شراء أكثر من 100 مقاتلة من الطراز المذكور. وخصصت الولايات المتحدة ميزانية تبلغ 428 مليار دولار لصنع هذه الطائرة التي ستكون السلاح الجوي الرئيسي لدى قوات منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو). ويتوقع أن تعلن واشنطن قبيل انتهاء الأسبوع عقوبات منفصلة ضد تركيا، قد تشمل حرمانها من النظام المالي الأمريكي، ووقف التدفقات النقدية المصرفية الأمريكية المخصصة لتركيا.

وصفت تركيا قرار الولايات المتحدة حرمانها من شراء مقاتلات «إف - 35»، ومنعها من المشاركة في صنعها - رداً على مضي أنقرة في شراء منظومة إس - 400 الروسية للدفاع الصاروخي - بأنه «مجحف». وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني غريشام، في بيان أمس الأول، إن طائرات إف - 35 لا يمكنها التعايش مع منصة لجمع معلومات استخبارية روسية ستستخدم لاختراق القدرات المتقدمة لهذه الطائرات. وكانت واشنطن أعلنت طرد طيارين أتراك يتدربون على قيادة إف - 35 بالولايات المتحدة، بعد تفاقم خلافها مع أنقرة. ويذكر أن تركيا طلبت شراء أكثر من 100 مقاتلة من الطراز المذكور. وخصصت الولايات المتحدة ميزانية تبلغ 428 مليار دولار لصنع هذه الطائرة التي ستكون السلاح الجوي الرئيسي لدى قوات منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو). ويتوقع أن تعلن واشنطن قبيل انتهاء الأسبوع عقوبات منفصلة ضد تركيا، قد تشمل حرمانها من النظام المالي الأمريكي، ووقف التدفقات النقدية المصرفية الأمريكية المخصصة لتركيا.

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