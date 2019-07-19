المتحدث العسكري عن انتحاري الشيخ زويد: محاولة فاشلة لتشويه النجاحات بسيناء

الموجز

قال العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث الرسمي للقوات المسلحة المصرية، إن إحباط هجوم انتحاري على أحد الارتكازات الأمنية بجوار موقف السيارات بمدينة الشيخ زويد، بشمال سيناء ومقتل منفذ الهجوم،تعد محاولة يائسة وفاشلة الغرض منها تشوية النجاحات التي وصلت لها القوات المسلحة والدولة المصرية في شبة جزيرة سيناء سواء من حيث فرض السيطرة التامة على المنطقة أو إعادة الحياة إلى طبيعتها فضلًا عن الهدوء والاستقرار في كافة أنحاء شمال سيناء.

وأضاف "الرفاعي"، خلال مداخلة هاتفية في نشرة "أخبار TeN"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن الارتكاز الأمني يقع في مدخل أحد أحياء مدينة الشيخ زويد، وهذه المنطقة مأهولة بالسكان كما يوجد بها أسواق بخلاف موقف سيارات بجوار الارتكاز الأمني، مؤكدًا أنه نظرًا لليقظة التامة من جانب أفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية تم اكتشاف عنصر إرهابي يحاول التسلل للاقتراب إلى الكمين محاولا تفجير نفسه.

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وقال المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية: "إذا نجح الانتحاري للوصول إلى مراده لوقعت خسائر بشرية كثيرة من عناصر القوات المسلحة وكذلك العناصر المدنية"، مؤكدًا أنه تم التعامل معه على الفور، وتم استهدافه والقضاء عليه قبل أن يصل إلى الارتكاز الأمني ويُحقق أي خسائر كثيرة.

وأضاف: "لكن للأسف استشهد أحد عناصر القوات المسلحة وفرد مدني آخر في مكان الحدث، ننعي الشهداء وندعو أن يتغمدهم الله بواسع رحمته ولأهليهم الصبر والسلوان".

وشدد على أن ما حدث يمثل محاولات يائسة وفاشلة تشوه الصورة الموجودة في سيناء حاليا وعودة الحياة لطبيعتها سواء مدارس أو مستشفيات أو جامعات، بخلاف التنمية والتطوير في شبه جزيرة سيناء، حيث تقوم القوات المسلحة بدعم جهود الدولة في التنمية والتطوير في شبه جزيرة سيناء.