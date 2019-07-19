أبو سليمان: ما قمنا به في وزارة العمل لا يجب أن يولد ردة الفعل هذه

أكّد وزير العمل ​كميل أبو سليمان​، في تصريح تلفزيوني، أن "هناك بعض التحركات المشبوهة وما قمنا به في الوزارة لا يجب أن يولد ردة الفعل هذه. لاأتهم أحدًا"، مشددًا على أن "خطة العمل تطلب من ​العمال​ غير اللبنانيين الحصول على إجازة عمل".

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