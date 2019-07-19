جبور: المستغرب أن الدولة اللبنانية لم تدعم قرار وزير العمل

أوضح مسؤول الاعلام في "القوات اللبنانية" شارل جبور أن "البعض يظن أن أي تنظيم سينسحب على موضوع سلاح الفلسطيين داخل المخيمات"، مشيرًا إلى أن "المطلوب هو إبقاء واقع المخيمات في لبنان في واقع فوضوي من أجل استخدام هذا الواقع لغايات وأهداف لا علاقة لها بلبنان واللبنانيين".
ولفت جبور، في تصريح تلفزيوني، إلى أن "وزير العمل كميل أبو سليمان قام بتطبيق القانون اللبناني لكن المستغرب أن الدولة اللبنانية لم تدعم قرار الوزير. الأساس هو تطبيق القانون".
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