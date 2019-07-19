الخارجية الروسية تستدعي الوزير المفوض بالسفارة الأميركية لدى موسكو

استدعت وزارة الخارجية الروسية الوزير المفوض بالسفارة الأميركية لدى موسكو تيم ريتشاردسون، احتجاجا على تصريحات أميركية زعمت أن موسكو رفضت منح تأشيرات دخول لموظفي المدرسة الانجليزية – الأميركية في موسكو".
وأشارت الخارجية الروسية في بيان، الى انه "جرى التأكيد على أن هذه التصريحات لا تتطابق والواقع، وفي الحقيقة كانت الأمور عكس ذلك".
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