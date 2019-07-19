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الخارجية الروسية تستدعي الوزير المفوض بالسفارة الأميركية لدى موسكو

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استدعت ​وزارة الخارجية الروسية​ الوزير المفوض ب​السفارة الأميركية​ لدى ​موسكو​ تيم ريتشاردسون، احتجاجا على تصريحات أميركية زعمت أن موسكو رفضت منح تأشيرات دخول لموظفي المدرسة الانجليزية – الأميركية في موسكو".

وأشارت الخارجية الروسية في بيان، الى انه "جرى التأكيد على أن هذه التصريحات لا تتطابق والواقع، وفي الحقيقة كانت الأمور عكس ذلك".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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