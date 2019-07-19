الخارجية الروسية تستدعي الوزير المفوض بالسفارة الأميركية لدى موسكو

استدعت ​وزارة الخارجية الروسية​ الوزير المفوض ب​السفارة الأميركية​ لدى ​موسكو​ تيم ريتشاردسون، احتجاجا على تصريحات أميركية زعمت أن موسكو رفضت منح تأشيرات دخول لموظفي المدرسة الانجليزية – الأميركية في موسكو".

وأشارت الخارجية الروسية في بيان، الى انه "جرى التأكيد على أن هذه التصريحات لا تتطابق والواقع، وفي الحقيقة كانت الأمور عكس ذلك".