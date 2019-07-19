​​الهضيبي: الوفد يعكف على إعداد 3 تشريعات انتخابية بالإجازة النيابية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

​كشف ياسر الهضيبي، نائب رئيس حزب الوفد، عن إعداد الحزب لتشريع جديد لانتخابات مجلس النواب، طبقا للتعديلات الدستورية التي أقرت بدور الانعقاد الماضي، عبر اللجنة التشريعية والدستورية بالحزب، لتقديمه بدور الانعقاد المقبل.

وأوضح الهضيبي، لمصراوي، اليوم، أن الحزب لديه رؤية لتعديلات قانونية على مجلس الشيوخ، والمرتقب بدء مناقشته في يناير المقبل، مؤكدًا أن الحزب تتمثل رؤيته في زيادة أعداد مجلس الشيوخ لـ270 عضوا بدلا من 240 عضوا طبقا للقانون الذي تقدم به ائتلاف دعم مصر، ولم يحال للجنة المختصة، بدور الانعقاد الماضي.

وأشار الهضيبي إلى أن اللجنة التشريعية والدستورية بحزب الوفد تعكف كذلك على إعداد قانون لتقسيم دوائر خلال الإجازة البرلمانية والتي تنتهي بأول أكتوبر المقبل.