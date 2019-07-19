محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:
أدانت سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ومساعد رئيس حزب حماة الوطن، بيان منظمة العفو الدولية بشأن قانون الجمعيات الأهلية الجديد.
وأضافت "درويش"، في بيان لها الخميس، أن انتقاد منظمة العفو الدولية لقانون الجمعيات الأهلية، يؤكد على عدم حيادية هذه المنظمة المشبوهة، وأنها تعادي وتترصد للدولة المصرية.
ولفتت وكيل اللجنة، إلى انتقاد العفو الدولية للقانون الذي أصدرته بعنوان "قانون الجمعيات غير الحكومية القمعي لا تعد سوى تغييرات تجميلية رمزية"، موضحة أن هذ البيان يؤكد على عدم اطلاع المنظمة على القانون واعتمدت كعادتها على أقوال مرسلة لبعض القوى المعارضة.
وأكدت "درويش"، أن قانون الجمعيات الأهلية الذي أقرة مجلس النواب بعد مناقشات عديدة والأخذ بآراء المتخصصين، جاء ملبيًا لمعظم مطالب الجمعيات الأهلية في مصر.
كانت هذه تفاصيل خبر برلمانية تدين بيان "العفو الدولية" بشأن الجمعيات الأهلية: "منظمة مشبوهة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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