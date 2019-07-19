غدًا.. قافلة مشتركة بين الأزهر والأوقاف لأداء خطبة الجمعة بمساجد 6 أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

أعلن الدكتور نظير محمد عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، أن المجمع سيوجه غدًا قافلة دعوية مشتركة إلى مدينة السادس من أكتوبر لأداء خطبة الجمعة بعدد من المساجد الكبرى بالمدينة، بالتعاون مع وزارة الأوقاف بهدف نشر القيم الأخلاقية والمجتمعية التي تدعم التعايش السلمي في المجتمع، وتصحح المفاهيم المغلوطة، فضلًا عن معالجة الظواهر السلبية، وتأكيد معاني حب الوطن.

وقال عياد- في بيان الخميس- إن القوافل الدعوية تستهدف أيضا نشر المفاهيم الصحيحة للدين وكيفية تعديل السلوك الإنساني والتحذير من آفات النفاق والخيانة وآثارهما السلبية على الأفراد وتأكيد حرمة النفاق والخيانة.

وأشار إلى أنه يشارك في القافلة قيادات من المجمع وعدد من القيادات الدعوية بوزارة الأوقاف، بالإضافة إلى عدد من الأئمة والوعاظ.

وأوضح أن أعضاء القافلة يحرصون على التواصل الفعال مع الجمهور والإجابة على أسئلتهم واستفساراتهم المختلفة عقب الخطبة أيضا بما يوضح يسر وسماحة الدين الإسلامي.