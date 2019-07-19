مصر : 11 قتيلا بشمال سيناء جراء 3 هجمات مسلحة في 24 ساعة

وكالات- أفاد مصدر أمني مصري بأن مسلحين مجهولين قاموا اليوم الخميس 18 جويلية بتصفية ثلاثة مواطنين.
ويرتفع بذلك عدد الضحايا خلال الـ 24 ساعة الماضية في سيناء إلى 11 قتيلا جراء ثلاثة هجمات مسلحة.
وقال المصدر ، الذي رفض ذكر اسمه ، لوكالة الأنباء الألمانية ( د. ب. أ) اليوم إن جماعات مسلحة قامت بنصب كمين في الطريق الدولي بالقرب من مدينة الحسنة بوسط سيناء ظهر اليوم وقتلوا ثلاثة مواطنين قبل فرارهم إلى صحراء وسط سيناء.
وأشار إلى أن وصول قوات من الشرطة والجيش إلى المكان حيث تم إغلاق الطريق الدولي في وسط سيناء المؤدي إلى جنوب سيناء ، مشيرا إلى نقل القتلى الثلاثة إلى مستشفى العريش العام و جاري التعرف عليهم.
من جانبهم أكد شهود عيان لـوكالة الأنباء الألمانية إن مجموعه مسلحة قامت بقطع الطريق الدولي في وسط سيناء بالقرب من مدينة الحسنة حيث أقام المسلحون كمينا على الطريق وأوقفوا مرور السيارات وتم إنزال ثلاثة أشخاص والتحقيق معهم وتصفيتهم بإطلاق الرصاص عليهم بدم بارد.
وأفاد مصدر أمني اليوم بمقتل مجند شرطة ومدني نتيجة تفجير انتحاري في موقف للسيارات قرب الشيخ زويد .
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