قبرص / ايقاف 12 سائحا اسرائيليا بشبهة اغتصاب جماعي لفتاة بريطانية

وكالات- أوقف 12 سائحا اسرائيليا قيد التحقيق اليوم الخميس 18 جويلية 2019 في قبرص في إطار تحقيق حول اغتصاب جماعي قد تكون تعرضت له فتاة بريطانية في مدينة أيا نابا السياحية في جنوب شرق الجزيرة المتوسطية.

ووافق قاضي محكمة باراليمني (جنوب شرق) الذي مثل أمامه الاسرائيليون على طلب الشرطة توقيفهم قيد التحقيق لثمانية أيام،بحسب وكالة فرانس برس.

وهذه هي المدة المطلوبة للمحققين لاستكمال تحقيقاتهم التي يمكن أن تفضي إلى اتهام "بالاغتصاب" و"الاغتصاب مع سبق العمد".

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وأوقف الاسرائيليون ال12 بعدما أكدت سائحة بريطانية في ال19 من عمرها أنها اغتصبت في فندق كانت تنزل فيه، وكذلك الأمر بالنسبة الى الاسرائيليين.

ومثل المشتبه بهم الذين وصلوا وقد غطوا وجوههم، أمام القاضي في جلسة مغلقة لأن احدهم قاصر. وحضر أقرباء بعضهم.

وقالت وزارة الخارجية الاسرائيلية في بيان إن "القنصل الاسرائيلي في نيقوسيا يوسي وورمبراند يتابع التطورات وعلى اتصال مع الموقوفين. وقد تم إبلاغ عائلاتهم".