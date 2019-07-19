وصول سودانيين عالقين بليبيا ومسيرات للتأبين

وصل إلى مطار الخرطوم الدولي، أمس، الفوج الرابع المكون من 169 مهاجرًا سودانيًا تم إجلاؤهم من مراكز الاحتجاز التابعة لمكافحة الهجرة غير الشرعية بليبيا على خلفية الاضطرابات الأمنية التي تشهدها معظم المدن الليببة.

وقالت مدير إدارة المنظمات بجهاز المغتربين السودانيين أمل كرار إبراهيم، إن برنامج إجلاء السودانيين العالقين بدولة ليبيا والذي يموله الاتحاد الأوروبي وتنفذه المنظمة الدولية للهجرة بالشراكة مع جهاز السودانيين العاملين بالخارج حتى سبتمبر من العام 2021.

قضايا الهجرة والحماية

وأكدت استمرار جهاز المغتربين وعبر الإدارة العامة للمنظمات وإدارة قضايا الهجرة والحماية القانونية والصندوق الوطني لدعم العودة في إنفاذ خطط وبرامج الادماج الاقتصادي والاجتماعي، والإنساني ما بعد العودة لكافة الذين تم إجلاؤهم وتقديم العون اللازم لهم من رعاية صحية واجتماعية ومشاريع إنتاجية بالتعاون مع الجهات ذات الصلة بالتضامن مع منظمة الهجرة الدولية.

165 مواطناً ومواطنة

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وبلغت أعداد العائدين في الدفعة الثالثة 165 مواطناً ومواطنة وقد سبقها وصول دفعتين، الأولى كانت في يوم 2 يونيو الماضي وضمت 152 مواطنا ومواطنة، والثانية في يوم 10 يوليو وضمت 182 مواطنا.

مسيرات سودانية

من جهة أخرى، خرج مئات السودانيين الخميس في مسيرات صوب ميدان رئيسي في الخرطوم «لتأبين شهداء» الثورة التي أسفرت عن مقتل أكثر من 200 شخص منذ اندلاعها في ديسمبر الفائت ضد حكم الرئيس السابق عمر البشير، على ما أفاد شهود، وخرجت المسيرات غداة توقيع قادة الجيش والاحتجاج بالأحرف الأولى اتفاق تشكيل مجلس عسكري مدني مشترك يهدف لتأسيس إدارة مدنية، فيما يمثل أحد المطالب الرئيسية للمحتجين، وقال شهود إنّ مئات الرجال والنساء رددوا هتافات ثورية ولوّحوا بأعلام السودان في طريقهم للساحة الخضراء، وهو ميدان رئيسي في الخرطوم، تلبية لدعوة تجمع المهنيين السودانيين إحدى قوى الاحتجاج الرئيسية، وأن المشاركين رفعوا صور بعض ضحايا الاحتجاجات.