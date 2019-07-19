محاكمة معارضة لإردوغان بعد خسارة إسطنبول

وأضافت «هذا مسار غير شرعي منذ البداية حزب العدالة والتنمية والحكومة يجهدان لتحديد شكل المشهد السياسي، عبر الاستعانة بالمحاكم»، بينما كان مناصروها يرفعون لافتات مكتوب عليها «لن تكوني أبدا وحدك».
وطالب المدعي العام خلال جلسة الاستماع أمس بالسجن لمدة تصل إلى 17 عاما ضدّ كفتانجي أوغلو، واستعان بتغريدات نشرتها المسؤولة السياسية قبل سنوات، لتدعيم لائحته الاتهامية، وحددت المحكمة السادس من سبتمبر تاريخا للجلسة المقبلة.
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