توقف 3 مفاعلات نووية روسية

أعلنت شركة «روسانيرجاتوم» المنتجة للطاقة النووية أمس أن ثلاثة مفاعلات في محطة كالينين النووية الروسية، الواقعة على بعد 300 كلم شمال غرب موسكو توقفت عن العمل، بعد انقطاع التيار، مؤكدة عدم تسجيل أي زيادة في النشاط الإشعاعي.

وقالت في بيان: إن التوقف جاء بسبب ماس كهربائي في أحد محولات محطة كالينين النووية، قطعت خطوط التوتر العالي، نتيجة لذلك انفصلت المفاعلات رقم 1 و2 و4 عن الشبكة».

وأكدت «روسانيرجاتوم»، التي تنشط تحت سلطة وكالة «روساتوم» النووية الروسية، عدم تسجيل ارتفاع للنشاط الإشعاعي.

ونقلت وكالة أنباء ريا نوفوستي عن مسؤول في المحطة النووية قوله إنه «يتم التحقيق في أسباب ما حصل»، فيما قال مسؤول من «روسانيرجاتوم» إن المفاعل رقم 4 قد يعاد تشغيله خلال النهار، لكن المفاعلين رقم 1 و2 سيبقيان متوقفين إلى أن تعرف أسباب الحادث.