خطط لمواجهة تغلغل إسرائيل في إفريقيا

وأكد الأمين العام المُساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المُحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبو علي في تصريح في ختام الاجتماع حرص الدول العربية على تعزيز العلاقات الأخوية العربية الإفريقية التاريخية، وتجنيبها كل ما يضرّ بها جراء المُخططات الإسرائيلية، مبينًا أن عقد هذا الاجتماع جاء في إطار الجهود العربية لمواجهة تلك المُخططات الإسرائيلية في القارة الإفريقية.
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