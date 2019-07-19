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خطط لمواجهة تغلغل إسرائيل في إفريقيا

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تخطط جامعة الدول العربية لزيادة التنسيق مع ممثلي إدارات إفريقيا بوزارات الخارجية العربية والأمانة العامة للجامعة بهدف تنسيق العمل لمواجهة المُخططات الإسرائيلية في القارة الإفريقية التي تستهدف قضية فلسطين والقضايا العربية. وترأس في هذا الصدد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر مندوب المملكة الدائم لدى الجامعة العربية أسامة بن أحمد نقلي، مساء أول من أمس، اجتماعًا لمديري إدارات إفريقيا بوزارات الخارجية العربية بمشاركة ممثلي إدارات إفريقيا بوزارات الخارجية العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وأكد الأمين العام المُساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المُحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبو علي في تصريح في ختام الاجتماع حرص الدول العربية على تعزيز العلاقات الأخوية العربية الإفريقية التاريخية، وتجنيبها كل ما يضرّ بها جراء المُخططات الإسرائيلية، مبينًا أن عقد هذا الاجتماع جاء في إطار الجهود العربية لمواجهة تلك المُخططات الإسرائيلية في القارة الإفريقية.


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