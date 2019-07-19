العراق والأردن يتفقان على رفع مستوى التعاون الأمني

جمال إبراهيم (عمّان)

أكد وزير الداخلية العراقي، ياسين الياسري، أن بلاده ستحارب تنظيم «داعش» الإرهابي، حتى القضاء على آخر فرد فيه.

جاء ذلك، في تصريحات للصحفيين، على هامش مباحثات، أجراها مع المسؤولين في الأردن، تناولت تعزيز التعاون الأمني بين البلدين، وسبل مكافحة الإرهاب والتطرف، وأمن الحدود ومكافحة المخدرات، إضافةً إلى تطوير عمليات التبادل التجاري، عبر معبر الكرامة الحدودي، وبعض الأمور المتعلقة بالجالية العراقية في عمان.

وأبدى وزير الداخلية الأردني، سلامة حماد، بحسب بيان رسمي، استعداد الحكومة الأردنية لتذليل أي عقبات أو معوقات قد تواجه العراقيين، أثناء دخولهم إلى المملكة وإقامتهم فيها، وفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها، مشيراً إلى أن التأشيرات العلاجية تُمنح للعراقيين القادمين إلى المملكة، بمجرد حصولهم على تقرير طبي من الجهات العراقية المختصة. وأكد عدم وجود أي مشاكل أو صعوبات تتعلق بحركة النقل والعبور عبر منفذ الكرامة الحدودي، على الرغم من الحاجة إلى إعادة تنظيم وتنسيق بعض الأمور الفنية والإدارية بين الجانبين.

واتفق الجانبان، على البدء بإعداد مذكرة تفاهم بين البلدين، تتناول مجالات التعاون والتنسيق الأمني، وتركز على مكافحة الإرهاب، وتبادل المعلومات والخبرات والتدريب والتأهيل، ومكافحة الجريمة بشتى صنوفها.